Also erzielt im ersten Halbjahr 2022 weniger Umsatz und Gewinn

Also hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022 etwas weniger umgesetzt und verdient. Die Prognose für das Gesamtjahr hat das Unternehmen aus Emmen (LU) aber bestätigt.

Der Umsatz sank um 0,5% auf 5,52 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilt. Die Zahlen lassen sich nicht mit dem im Vorjahr ausgewiesenen Umsatz von 5,92 Milliarden Euro vergleichen. Also präsentiert aber "angepasste" Zahlen für das 1. Halbjahr 2021: 5,55 Milliarden betrug demnach der Umsatz nach aktueller Rechenlegung. Das korrespondiert mit dem kommunizierten Rückgang.

Die "starke" Performance in neuen Geschäftsfeldern habe die Entwicklung des traditionellen Consumer-Geschäfts kompensiert, heisst es von Also. Im Bereich Supply hat Also ein Minus von -6,4% zu verzeichnen, bei den Solutions (+16,8%) und Services (+9,3%) wuchs der Disti hingegen.

Optimierungen wirken sich aus

Dank in den vergangenen Jahren vorgenommenen Struktur- und Prozessoptimierungen sei der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) um 11,3% auf 127,5 Millionen Euro geklettert, hiess es weiter. Der Überschuss auf der Stufe EBIT sei um 12,3% auf 106,6 Millionen verbessert worden.

Unter dem Strich verbuchte Also aber einen 2,9% tieferen Reingewinn von 63,1 Millionen Euro, dies nach deutlich höheren Gewinnsteuern von 30,9 Millionen Euro (+36,6%).

Also bestätigte die Ziele für das laufende Jahr. Das Unternehmen strebt einen EBTIDA von 275 bis 295 Millionen Euro sowie einen ROCE (Ergebnis auf das eingesetzte Kapital) von über 20% an.