Also steigert seinen Gewinn im zweiten Coronajahr erneut

Doppelt so viel Salär für die Geschäftsleitung Also bietet mittlerweile ein Portfolio mit rund 700 Herstellern und bedient etwa 120'000 Reseller, wie aus dem Jahresbericht hervorgeht. Der Disti ist in 28 europäischen Ländern präsent und zählte Ende 2021 rund 4200 Vollzeitstellen. Beim Innerschweizer Disti Also haben im vergangenen Jahr erneut die Kassen geklingelt. Der Reingewinn stieg um knapp 19% auf 154,2 Millionen Euro, wie Also mitteilt. Einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum habe der Bereiche Solutions und Service geleistet, insbesondere im 4. Quartal, heisst es im Communiqué. Die Aktionärinnen und Aktionäre sollen nun eine Dividende von 4,30 Franken pro Papier erhalten. Das sind 55 Rappen mehr als im Jahr zuvor. Der Nettoumsatz stieg derweil um 4,2% auf 12,4 Milliarden Euro. Insgesamt wurde ein Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von 257,2 Millionen Euro erzielt. Das ist das dritte Wachstumsjahr in Folge und entspricht einer Steigerung von knapp 13% gegenüber dem Vorjahr . Also hat mit diesen Zahlen seine für 2021 gesteckten Ziele übertroffen. Das Unternehmen hatte einen EBITDA zwischen 240 bis 255 Millionen Euro angepeilt.

Also belohnte sein Management im letzten Jahr mit umgerechnet 10,8 Millionen Euro, davon rund 9,1 Millionen als variabler Bonus. Über die Hälfte, nämlich etwas mehr als 5,6 Millionen Euro, durfte CEO Gustavo Möller-Hergt einstreichen. Das sind fast doppelt so hohe Beträge wie im Vorjahr: 2020 hatte die Kompensation für das gesamte Management noch knapp 5,8 Millionen Euro betragen.

Mit Blick nach vorne gibt sich das Unternehmen nun neue Mittelfristziele. Also strebt einen EBITDA in der Bandbreite von 330 bis 420 Millionen Euro an. 2022 soll er bereits bei 275 bis 295 Millionen Euro liegen. In den letzten Jahren habe Also kontinuierlich in digitale Plattformen, skalierbare Geschäftsmodelle und digitale Management-Tools investiert. Damit habe man die Grundlage geschaffen, um die Intensität und Geschwindigkeit des Wandels zu nutzen und ein profitables Wachstum zu entwickeln, wird CEO Gustavo Möller-Hergt zitiert.