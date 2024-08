Also übernimmt Teile von Westcoast

Der IT-Grosshändler Also mit Sitz in Emmen übernimmt Teile des Geschäfts der britischen Firma Westcoast. Konkret geht es um die Aktivitäten in Grossbritannien, Irland und Frankreich, wie Also einen Tag nach der Präsentation seiner Halbjahreszahlen mitteilte. Durch den Deal werde Westcoast-Chef Joe Hemani künftig einer der Hauptaktionäre von Also sein.