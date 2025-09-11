Anna Maria Blengino gewinnt Swiss CIO-Award 2025

EY und Confare haben ihre jährlichen Awards für Schweizer IT-Leiter und -Leiterinnen vergeben. Als Hauptgewinnerin wurde dieses Jahr Anna Maria Blengino, CIO bei Sunrise, gekürt.

"Nicht immer ist man in der Lage, sich voll auf Innovation zu fokussieren. In vielen Fällen müssen aufgrund einer heterogenen Historie erst die entsprechenden Grundlagen geschaffen werden. Wie im Fall von Anna Maria Blengino, die als herausragende CIO konsequent die Modernisierung ihrer Prozess-, System- und Datenlandschaft priorisiert hat und jetzt Innovation mit höchster Effizienz vorantreiben kann", kommentiert Jan Leitermann, Leiter der Jury und Head of Technology Consulting Switzerland bei EY.

Als "Top CIO des Jahres" wurden zudem Raymond Schnidrig, Partner und CTO bei Partners Group, Benedikt Schmid, CIO und Data Officer bei MS Reinsurance, sowie Matthias Bryner, CIO beim Kinderspital Zürich ausgezeichnet.