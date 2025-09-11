Anna Maria Blengino gewinnt Swiss CIO-Award 2025

11. September 2025 um 11:58
  • people & jobs
  • award
  • Schweiz
  • CIO
image
Foto: EY

Als Sunrise-CIO habe sie konsequent die Modernisierung ihrer Prozess-, System- und Datenlandschaft priorisiert, so die Jury.

EY und Confare haben ihre jährlichen Awards für Schweizer IT-Leiter und -Leiterinnen vergeben. Als Hauptgewinnerin wurde dieses Jahr Anna Maria Blengino, CIO bei Sunrise, gekürt.
"Nicht immer ist man in der Lage, sich voll auf Innovation zu fokussieren. In vielen Fällen müssen aufgrund einer heterogenen Historie erst die entsprechenden Grundlagen geschaffen werden. Wie im Fall von Anna Maria Blengino, die als herausragende CIO konsequent die Modernisierung ihrer Prozess-, System- und Datenlandschaft priorisiert hat und jetzt Innovation mit höchster Effizienz vorantreiben kann", kommentiert Jan Leitermann, Leiter der Jury und Head of Technology Consulting Switzerland bei EY.
Als "Top CIO des Jahres" wurden zudem Raymond Schnidrig, Partner und CTO bei Partners Group, Benedikt Schmid, CIO und Data Officer bei MS Reinsurance, sowie Matthias Bryner, CIO beim Kinderspital Zürich ausgezeichnet.

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Swissbit ernennt neuen CEO

Stefan Hofschen kommt von der Bundesdruckerei Gruppe. Sein Vorgänger Silvio Muschter bleibt Group CTO.

publiziert am 11.9.2025
image

Die Rivr-Lieferroboter dürfen (vorerst) wieder fahren

Das Astra hat eine befristete Ausnahmebewilligung genehmigt, damit Tests der Post und von Just Eat weitergeführt werden können.

publiziert am 11.9.2025
image

Kenneth Ong wird Country Manager von Ericsson Schweiz

Ong übernimmt damit die Verantwortung für die Beziehungen des Netzwerkausrüsters zu Swisscom und anderen Schweizer Kunden.

publiziert am 11.9.2025
imageAbo

Gewerkschaft kritisiert Post wegen Verlagerung von IT-Jobs

Die Post will in den nächsten fünf Jahren ihren IT-Standort Lissabon personell ausbauen und Stellen in der Schweiz nicht nachbesetzen. Dagegen wehrt sich die Gewerkschaft Syndicom.

publiziert am 10.9.2025