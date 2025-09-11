Anna Maria Blengino gewinnt Swiss CIO-Award 2025

Swissbit ernennt neuen CEO
Stefan Hofschen kommt von der Bundesdruckerei Gruppe. Sein Vorgänger Silvio Muschter bleibt Group CTO.
Das Astra hat eine befristete Ausnahmebewilligung genehmigt, damit Tests der Post und von Just Eat weitergeführt werden können.
Ong übernimmt damit die Verantwortung für die Beziehungen des Netzwerkausrüsters zu Swisscom und anderen Schweizer Kunden.
Die Post will in den nächsten fünf Jahren ihren IT-Standort Lissabon personell ausbauen und Stellen in der Schweiz nicht nachbesetzen. Dagegen wehrt sich die Gewerkschaft Syndicom.