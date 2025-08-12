Armee rapportiert Stand ihrer Digitalprojekte

12. August 2025 um 14:39
image
Foto: VBS-DDPS

Das VBS nimmt seine Top-Digitalprojekte an kürzere Zügel. Die acht Vorhaben sind mehr auf Kurs als auch schon, aber noch lange nicht im grünen Bereich.

Es ist ruhig geworden um die Top-Projekte der Schweizer Armee. In den vergangenen sechs Monaten wurde nur das ein oder andere Vorhaben von der Finanzkontrolle kritisiert, nicht aber die lange Liste laufender Projekte und ihre Defizite. Aber Defizite gibt es zur Genüge. Denn in so gut wie allen Top-Projekten des Eidgenössischen Departements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) fehlt es an Geld, Mitarbeitenden oder Zeit. Oder an allem.
