Arnold Marty wird Headhunter

Arnold Marty stiess im Dezember 2020 als Schweiz-Chef zur Swiss Automotive Group (SAG). Jetzt ist bekannt, wohin es den Branchenveteranen nach dem im März 2022 kommunizierten Abgang zieht: Per 1. Juli wird Marty Executive Search Partner beim Zürcher Headhunter Roy C. Hitchman. Dies hat er selbst auf seinem LinkedIn-Profil bekannt gegeben.

Vor seiner Tätigkeit bei der SAG war Marty während fast 2 Jahren Managing Director Switzerland von Lenovo. Zuvor war er viele Jahre in der Schweizer IT-Branche tätig. Ab den 1990ern war er in verschiedenen leitenden Positionen in der Schweiz und auf Europa-Ebene bei HP. Nach einer Zwischenstation bei Ricoh amtete Marty dann gut 6 Jahre als CEO von Tobler Haustechnik.