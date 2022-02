ARP-Schweiz-Chef geht in Pension

Seit 16 Jahren leitete Bernhard Gysi die Geschäfte von ARP Schweiz und hat im vergangenen halben Jahr an der Integration von ARP in Bechtle direct mitgewirkt. Per 1. Juni 2022 gehe Gysi nun planmässig in den Ruhestand, teilt Bechtle mit.

Der Zeitpunkt sei seit Längerem festgestanden und bereits vor dem Entscheid zur Integration von ARP in Bechtle direct vereinbart worden, schreibt das Unternehmen weiter.

Armando Seixas und Daniel Kuster bleiben Geschäftsführer von Bechtle direct Schweiz. Sie teilen die Aufgaben Gysis untereinander auf.

Seit dem 1. Januar sei das Zusammengehen unter der Marke Bechtle direct erfolgreich abgeschlossen, sagt Mario Düll, Bereichsvorstand IT-E-Commerce DACH von Bechtle. "Wir freuen uns und sind dankbar, dass Bernhard Gysi den weiteren Prozess noch bis Ende Mai begleitet.“