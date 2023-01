Artur Krauter wird Leiter IT bei T&N

Der ICT-Dienstleister T&N aus Dietlikon hat Artur Krauter zum neuen "Stand­ort­leiter IT" am Hauptsitz in Dietlikon ernannt. Gleichzeitig wird er auch Bereichs­leitungs­mitglied der Informatik-Sparte der Gruppe, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Krauter ist seit zwei Jahren als IT-Projekt­leiter bei T&N tätig und hat seine neue Funktion per 1. Januar 2023 ange­treten. Er folgt auf Ilka Gehlhar, die im Februar als IT-Leiterin zu Schmidlin in Affoltern am Albis wechseln wird.

"Wir freuen uns, dass wir diese wichtige Position intern nachbesetzen konnten", so Hermann Graf, Geschäftsleiter der T&N Gruppe. Artur Krauter verfügt gemäss dem Unternehmen über vertiefte IT-Fachkenntnisse und bringt mehrjährige Erfahrung in der Planung und Leitung von Kunden­projekten mit Fokus Security, Netzwerk und Cloud mit.

Als Leiter IT wird er künftig auch für die operative Leitung der Regionen Zürich und Ostschweiz zuständig sein. Zudem soll er in seiner Funktion als Co-Bereichsleiter auch die Verantwortung für die Fachgebiete IT Service Operations und Service Level Management tragen.