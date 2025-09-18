Ascom-CEO Abeele geht

HPE ernennt Phil Mottram zum globalen Vertriebschef
HPEs globaler Vertriebschef Heiko Meyer scheidet aus dem Unternehmen aus. Sein Nachfolger wird per 1. November 2025 der Brite Phil Mottram.
