Ascom-CEO Abeele geht

Wie Ascom mitteilt, hat sich der bisherige CEO Nicolas Vanden Abeele dazu entschlossen, das Unternehmen zu verlassen, um sich beruflich neuen Herausforderungen zu stellen. Abeele leitete das Schweizer Technologieunternehmen vier Jahre lang. Eine sowohl interne als auch externe Suche nach einem neuen CEO sei in die Wege geleitet worden.

Als Übergangslösung übernimmt das Verwaltungsratsmitglied Michael Reitermann die operative Leitung des Unternehmens. Er sei eine versierte Führungspersönlichkeit mit mehr als 25 Jahren kommerzieller und technischer Expertise in den Bereichen Medizintechnik und Life Sciences sowohl in den USA als auch in Europa, so Ascom. Er war CEO verschiedener Einheiten von Siemens Medical Sciences und diente später als COO und Mitglied des Management-Board von Siemens Healthineers. Er lebt gegenwärtig in den USA.

Gleichzeitig hat der Verwaltungsrat Laurent Dubois zur Wahl zum nächsten Präsidenten nominiert. Er soll an der Generalversammlung 2026 als Nachfolger von Valentin Chapero Rueda gewählt werden, der das Amt zu diesem Zeitpunkt abgeben will. Dubois ist CEO von ADB Safegate, einem Unternehmen der Carlyle-Gruppe, und seit 2020 Mitglied des Verwaltungsrats von Ascom.