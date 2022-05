Auch Schaffhausen setzt auf Microsoft-Cloud-Lösungen

Anfang 2022 habe der Regierungsrat dem Informatikunternehmen von Kanton und Stadt Schaffhausen (KSD) grünes Licht für den Einsatz von Microsoft 365 und Teams gegeben. Der Entscheid in Schaffhausen sei nach vertieften Datenschutzfolgeabklärungen gefällt worden, schreibt Microsoft in einer Mitteilung.

Den Einsatz der Cloud-Tools hätten die lokalen RZs von Microsoft in der Schweiz möglich gemacht. "Die Datenhaltung in der Schweiz war eine der wichtigsten Voraussetzungen für unsere Entscheidung", sagt Waldemar Eberling, Leiter Infrastruktur, Client Engineering & Security und KSD-Geschäftsleitungsmitglied.

Derzeit arbeite das KSD an einem Proof of Concept und Pilotprojekt, um die Software zu testen. Im Jahr 2023 soll dann die produktive Einführung in der Verwaltung des Kantons und der Stadt Schaffhausen folgen, geht aus der Mitteilung weiter hervor.