Aufklärung im BSI-Skandal gefordert

Dem Leiter des deutschen Bundesamts für Sicherheit in der Informations­technik (BSI), Arne Schönbohm, wurde in Rahmen einer Recherche der ZDF-Satiresendung "Magazin Royale" vorgeworfen, dass er über den von ihm gegründeten Verein Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V.und das Cyber­security-Unternehmen Protelion Verbindungen zu russischen Geheimdiensten unterhalte. Im Zuge der Berichterstattung wurde mehrfach über eine mögliche Absetzung von Schönbohm spekuliert.

Gegenüber ' Channelpartner.de ' wies Protelion sämtliche Vorwürfe zurück. Dennoch wurde das Unternehmen aus dem Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. ausgeschlossen. Gemäss verschiedener Presseberichte war der Schaden zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits angerichtet: Grosse Konzerne wie Team­viewer, Eon oder Vattenfall beendeten ihre Mitgliedschaft im Verein und viele weitere zogen diesen Schritt ebenfalls in Betracht.

Mitgliedschaften werden überdenkt

Inside-it.ch hat bei Mitgliedern mit Bezug zur Schweiz nachgefragt, wie sie ihre Mitgliedschaft im Verein aufgrund der aktuellen Vorkommnisse beurteilen. Der Speicherhersteller Swissbit teilte auf Anfrage mit, dass die weiteren Entwicklungen in dem Fall sorgfältig geprüft werden und die Mitgliedschaft im Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. überdacht werde. Ähnlich klingt es auch beim Security-Anbieter Kudelski: "Wir bewerten unsere Mitgliedschaft in Verbänden ständig neu, je nach unseren Prioritäten und den Interessen unserer Kunden."

Kudelski trat dem Verein im Jahr 2020 bei, als das Unternehmen dabei war, seine Geschäfte in Deutschland auszubauen. Die Vorwürfe aus dem Jahr 2019 seien Kudelski damals nicht bekannt gewesen, teilt das Unternehmen mit. Nach eigenen Angaben organisierte Kudelski am 18. Juni 2020 einen Event mit dem Namen "How CISOs Gain Trust in the Boardroom" in Zusammenarbeit mit dem Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. und besuchte auch die Veranstaltung "E-Health Hub" in Berlin im April 2022.

Bundesgelder für Messestände?

Wie das 'Handelsblatt' (Paywall) schreibt, sorgte neben den bis jetzt bekannten Fakten auch die mehrfache Teilnahme von Protelion – damals noch unter dem alten Namen Infotecs – an geförderten Auslandsmessen für Kopfschütteln, obwohl es damals bereits Warnungen zu möglichen Verbindungen zu russischen Geheimdienstkreisen gegeben habe. Der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Manuel Höferlin, forderte gegenüber dem 'Handelsblatt' eine Aufarbeitung der Angelegenheit.

Deutliche Worte gegenüber der Zeitung fand auch die Vizechefin der Unions-Bundestagsfraktion, Andrea Lindholz von der CSU: "Das Agieren der Bundesregierung rund um die Firma Protelion und den Verein Cyber-Sicherheitsrat Deutschland e.V. muss restlos aufgeklärt werden." Und weiter: "Alle Fakten müssen auf den Tisch, wer wann was wusste und wie handelte – oder eben nicht handelte."