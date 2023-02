Avaya flüchtet tatsächlich in den Gläubigerschutz

Avaya hat an einem Gericht in New York einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren und Gläubigerschutz gemäss dem US-Statut Chapter 11 eingereicht. Dies hat das Unternehmen selbst mitgeteilt. Kunden und Partner sollen aber trotzdem ohne Unterbruch weiter betreut werden können.

Gemäss 'CRN' schreibt der Anbieter von Cloud-Kommunikationslösungen in seinem Antrag, dass er gegenwärtig 3,4 Milliarden Dollar Schulden hat. Die im Rahmen des Chapter-11-Verfahrens geplante Restrukturierung, so verspricht Avaya, werde diese Schuldenlast aber auf 800 Millionen Dollar reduzieren können. Um die Restrukturierung, die innerhalb von 60 bis 90 Tagen durchgezogen werden soll, zu finanzieren, hätten Investoren bereits Gelder in der Höhe von 780 Millionen Dollar zugesagt.

Nach der Restrukturierung soll dann alles besser sein. Man werde mehr finanzielle Flexibilität haben und so die Investitionen in die Weiterentwicklung der Produkte und Services erhöhen können, hoffen die Avaya-Verantwortlichen..