Avaya kurz vor dem Konkurs?

Avaya, einst ein aufstrebender Herausforderer von Cisco im Netzwerk- und Kommunikationsbereich, kommt schon seit rund 12 Jahren immer wieder in Schieflage. Zuletzt musste das New Yorker Unternehmen 2017 eine Überschuldung zugeben und unter den Schutz des US-Konkurs- und Gläubigerschutzverfahrens "Chapter 11" flüchten . Daraufhin verkaufte das Unternehmen unter anderem seine Netzwerksparte , wurde Ende 2017 aus dem Chapter 11 entlassen und ging Anfang 2018 an die Börse