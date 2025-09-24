Basel-Stadt löst VPN-Infrastruktur für 11 Millionen ab

24. September 2025 um 10:32
Foto: Karim Imanuel Fox / Unsplash

Das Finanzdepartement will seine in die Jahre gekommene VPN-Infrastruktur durch einen Zero Trust Network Access ersetzen. Dafür nimmt er 11,3 Millionen Franken in die Hand.

Die IT-Infrastruktur des Finanzdepartements des Kantons Basel-Stadt steht am Ende ihres Lebenszyklus. Auch genügt sie nicht mehr den heutigen Anforderungen an Flexibilität und Sicherheit, konstatiert der kantonale Dienstleister IT BS in einer öffentlichen Ausschreibung.
