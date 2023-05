Basel: Wahrscheinlich sensible Daten von Schülerinnen und Schülern im Darknet

Das Basler Erziehungsdepartement wurde schon Ende Januar von einem Hackerangriff betroffen. Auf die Geldforderung der Erpresser ging das Departement aber nicht ein, wie es erklärte. Trotzdem haben die Hacker erst jetzt die ersten der damals gestohlenen Daten im Darknet publiziert. Wie wir bereits gestern berichtet haben , befinden sich darunter auch heikle Informationen. Nach einer ersten Sichtung der veröffentlichten Daten wurde dies nun auch vom ED selbst bestätigt. Insgesamt seien rund 10% der gestohlenen Daten veröffentlicht worden. Es sei davon auszugehen, dass auch sensible Daten von Schülerinnen und Schülern betroffen sind, sagte das ED an einer Pressekonferenz in lobenswerter Offenheit.