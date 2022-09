Basler Datenschützer sieht Cloud-Gutachten kritisch

In seinem Tätigkeitsbericht für die Jahre 2020 und 2021 bezieht sich der Datenschutzbeauftragte des Kantons Basel-Stadt unter anderem auf die Cloud-Ambitionen der kantonalen Verwaltung. Zum einen habe man die Schweizerische Informatikkonferenz (SIK) in ihren Verhandlungen für einen Rahmenvertrag mit Microsoft unterstützt und auch das "Cloud-Merkblatt" überarbeitet. Das Thema habe an verschiedenen Orten "an Gewicht, Dynamik und Dringlichkeit zugelegt", schreibt Beat Rudin.