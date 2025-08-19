Bei IT-Projekt des SEM drohen weitere Mehrkosten

19. August 2025 um 09:47
Beim IT-Projekt zur Erneuerung des Migrations­informa­tions­systems bestehen Planungs­unsicher­heiten. Die Finanz­kontrolle sieht die Gefahr, dass die Kosten weiter steigen.

Das zentrale Migrationsinformationssystem (Zemis) ist veraltet und auch nicht mehr kompatibel mit anderen Standardlösungen im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD). In einem umfangreichen Programm erneuert das Staatssekretariat für Migration (SEM) die Systemlandschaft und will damit gleichzeitig Prozesse optimieren.
