Bei IT-Projekt des SEM drohen weitere Mehrkosten

Simap erhält bald neue Funktionen
Ab September wird der Funktionsumfang der Beschaffungsplattform erweitert. Unter anderem mit der Prüfung der elektronischen Signatur und einem optimierten Handling.
Mit einer neuen Digitalstrategie will die jurassische Regierung die digitale Transformation vorantreiben.
Seit 2016 ist im Kanton die Software Tutoris im Einsatz. Jetzt wird eine Nachfolgelösung gesucht, die bis zu 15 Jahre lang laufen soll.
Der Anbieter für IT-Sicherheit im Gesundheitswesen HIN kooperiert mit AlpineAI für KI-Anwendungen. CEOs Lucas Schult und Pascal Kaufmann sprechen über die Hintergründe.