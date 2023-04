Bericht: Tiktok liest mit

Die USA haben es vorgemacht , die EU ist nachgezogen und die Schweiz beobachtet die Lage. Was derzeit bei einer Vielzahl an Regularien in der Technologiebranche der Fall ist, gilt auch für Tiktok. Die chinesische Social-Media-App steht in der westlichen Welt immer wieder wegen Sicherheitsrisiken und Spionagevorwürfen in der Kritik.