Bern sagt: "Digital first!"

In der öffentlichen Verwaltung des Kantons Bern gilt ab dem 1. März der Grundsatz "digital first". Der Regierungsrat habe die Inkraftsetzung des Gesetzes (DVG) und die Verordnung über die digitale Verwaltung (DVV) genehmigt, wie er mitteilt. Damit müssen sämtliche Behörden des Kantons digital kommunizieren und arbeiten, ausser sie können ihre Aufgaben so nicht wirksam erfüllen. Gemäss der Verordnung müssen Behörden ihre Akten digital führen, auch Personalprozesse werden digitalisiert.

Personen, die in ihrer beruflichen Eigenschaft mit Behörden verkehren, darunter etwa Unternehmen, Vereine oder Subventionsempfänger, müssen dies künftig über die von den Behörden angebotenen Applikationen oder Webformulare erledigen. Für Privatpersonen gilt derweil noch der Grundsatz der Freiwilligkeit. Aber das neue Gesetz verpflichtet die Behörden, sämtliche Leistungen auch online anzubieten.

Weiter sieht die Verordnung Organe auf Regierungs- und Verwaltungsebene vor, um die Digitalisierung zu steuern und voranzutreiben. Diese sollen auch sicherstellen, dass die Gemeinden in Digitalisierungsentscheide des Kantons miteinbezogen werden, wenn sie davon betroffen sind.

Open Data und Open Source

Das neue Gesetz ermögliche es dem Kanton, Digitalprojekte der Gemeinden zu unterstützen, wie es in der Mitteilung heisst. Gemeinden sollen die kantonalen Informatiksysteme als Basisdienste nutzen können. Als erste Dienste werden in der Verordnung das kantonale Netzwerk BE-Net, der Identifikationsdienst BE-Login und der virtuelle Arbeitsplatz des Kantons genannt.

Zudem sollen künftig behördliche Software, Daten und andere Inhalte grundsätzlich als Open Source beziehungsweise Open Data veröffentlicht werden. Damit würden Wirtschaft, Gesellschaft und Forschung von den mit Steuergeldern finanzierten Ergebnissen profitieren, wie es in der Mitteilung heisst.