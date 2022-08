Berner Polizei will "Herzstück der Informatik" in Riesenneubau unterbringen

Die Berner Regierung legt dem Grossen Rat in der Wintersession einen Kredit von 343 Millionen Franken für den Bau des neuen Polizeizentrums in Niederwangen vor. Im Jahr 2018 rechnete die Kantonsregierung noch mit Gesamtkosten von rund 270 Millionen Franken. Wie der Regierungsrat mitteilt, berücksichtigt das Kreditbegehren die Zusatzflächen für die vom Grossen Rat verlangte Aufstockung des Polizeikorps, etwa die Innenausstattung mit Möbeln, Labors und Elektroladestationen.

Ebenfalls inbegriffen ist der Ersatz der kantonalen Einsatzzentrale Bern. Dieses "Herzstück der polizeilichen Informatik-Infrastruktur" müsse beim Umzug ins neue Polizeizentrum "dringend ersetzt werden", schreibt die Kantonsregierung. Die anfallenden Informatikausgaben würden darum vorgezogen und seien im späteren Informatik-Rahmenkredit für die Kantonspolizei nicht mehr enthalten.

Die Kantonspolizei Bern ist heute im Raum Bern auf 18 Standorte verteilt. Die 30 Einsatzzentralen am Standort Ringhof würden den heutigen Anforderungen nicht mehr entsprechen, so die Polizei. Die Regionalen Einsatzzentralen (REZ), das Lagezentrum, der kantonale Führungsraum, der Polizeiführungsstab und der Kantonale Führungsstab sollen nun am neuen Standort unter einem Dach vereint werden.

Daneben wird es Haft- und Befragungsräume, Schulungszimmer oder Sport- und Verpflegungsräume aufweisen. Rund 1400 Personen werden dort arbeiten. Mitte 2023 soll mit dem Bau begonnen, 2028 soll das Gebäude eingeweiht werden.