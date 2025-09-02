BIT holt Support-Hilfe für Dutzende Millionen Franken

2. September 2025 um 10:17
  • technologien
  • e-government
  • Workplace
  • BIT
Abo
image
Foto: BIT

Freestar-Informatik erhält einen Auftrag, der dem Dienstleister in den nächsten zehn Jahren bis zu 186 Millionen Franken einbringen könnte.

Das Bundesamt für Informatik (BIT) hat in einer offenen Ausschreibung einen Dienstleister gesucht, der das Amt bis 2035 bei der Erbringung von Support-Dienstleistungen für den Bund unterstützt. Es gingen vier Offerten ein, den Zuschlag erhielt das Hünenberger Unternehmen Freestar-Informatik.
Jetzt Inside IT abonnieren und weiterlesen!
Profitieren Sie von unlimitiertem Zugang zu allen Inhalten für nur 100 Franken pro Jahr.

Bereits ein Abo gelöst?

Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier

Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

imageAbo

Luzerner Politik hinterfragt KIS Epic des Kantonsspitals

Der Luzerner Regierungsrat beantwortet eine Anfrage zum Klinikinformationssystem aus dem Parlament. Thema waren auch der Datenschutz und die Datensicherheit bei Epic.

publiziert am 2.9.2025
image

ETHs veröffentlichen Schweizer KI-Sprachmodell

Das mehrsprachige grosse Sprachmodell Apertus ist laut den Entwicklern sicher, datenschutzkonform und transparent. Es kann unter einer Open-Source-Lizenz frei genutzt werden.

publiziert am 2.9.2025
imageAbo

St. Galler Regierungsrat: "Keine Alternative zu M365"

Auch im Kanton St. Gallen wurde Kritik an Microsoft 365 laut. Die Regierung nimmt Stellung zu einem Vorstoss im Parlament.

publiziert am 1.9.2025
imageAbo

Swissgrid entwickelt App gegen Stromausfälle

Die Netzgesellschaft will sich mit einer neuen Applikation gegen mögliche Stromausfälle wappnen. Für die Softwareentwicklung wurden zwei Partner gesucht und gefunden.

publiziert am 1.9.2025