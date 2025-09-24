Bithawk soll IT der Basler Zahnmedizin flexibler machen

Abo
Das kontaminierte Rechenzentrum und die Folgen
Die Informatikdienste von Winterthur und Schaffhausen äussern sich zum RZ-Vorfall. Weisses Pulver auf den Geräten sorgte für einen Millionenschaden.
Im Zürcher Kantonsrat sorgte der Auftrag an Epic erneut für eine Debatte. Der Konkurrent Cistec hat inzwischen Beschwerde eingelegt.
Für fast 65 Millionen Franken beschafft das Bundesamt für Informatik und Kommunikation externe IT-Dienstleistungen. Das sind fast fünf Millionen mehr als ursprünglich vorgesehen.
Der chinesische Hersteller soll die Speichersysteme des IT-Dienstleisters der Stadt Zürich modernisieren.