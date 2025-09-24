Bithawk soll IT der Basler Zahnmedizin flexibler machen

24. September 2025 um 08:00

image
Foto: UZB

Der IT-Dienstleister wird die IT-Grundversorgung für das Universitäre Zentrum für Zahnmedizin Basel übernehmen.

Die IT des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel (UZB) wurde bisher zu einem grossen Teil durch Informatik Basel-Stadt (IT BS) betreut. Für die Zukunft strebt das UZB aber eine eigene Lösung an. Als Teil davon wurde in einer öffentlichen Ausschreibung ein IT-Dienstleister gesucht, der ab dem kommenden Jahr einen grossen Teil der IT-Grundversorgung übernimmt. Der Zuschlag erging an das Unternehmen Bithawk aus Sursee, das sich mit einer Offerte von 3,7 Millionen Franken gegen fünf Mitbewerb
