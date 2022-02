Bug Bounty Hub hat zwei bekannte Verwaltungsräte ernannt

allerdings Mitte 2018 sein Engagement für den Zahlungs­an­biet­er. Fehlmann hat sich mit placeB im Self-Storage-Business einen Namen gemacht. Zusammen mit den beiden Gründern Rolf Wagner und Marcel Eyer sollen die beiden den neu formierten Verwaltungsrat von Bug Bounty Hub bilden. Das Schweizer IT-Sicher­heits­unter­nehmen Bug Bounty Hub hat mit Thierry Kneissler und Terry Fehlmann zwei neue Ver­wal­tungs­räte ernannt. Dies gab die Gesellschaft in einer Mitteilung bekannt. Kneissler war einer der Mitgründer von Twint, beendete allerdings Mitte 2018 sein Engagement für den Zahlungs­an­biet­er. Fehlmann hat sich mit placeB im Self-Storage-Business einen Namen gemacht. Zusammen mit den beiden GründernRolf Wagner und Marcel Eyer sollen die beiden den neu formierten Verwaltungsrat von Bug Bounty Hub bilden.

Die Pandemie habe die Digitalisierung der Gesellschaft weiter beschleunigt, schreibt das Unternehmen in der Mitteilung. Und auch die Zahl der Cyber­an­griffe sei in den letzten zwei Jahren exponentiell gestiegen. Der neue Ver­wal­tungs­rats­präsident Terry Fehlmann sagte dazu: "Cybersecurity ist ein Thema, das nicht länger stiefmütterlich behandelt werden darf." Um zukünftige Cyberattacken zu verhindern, will Bug Bounty Hub dabei auf das Wissen einer Community von über 600 internationalen Sicherheitsexperten und Hackern setzen.

Mit der Neuformierung des Verwaltungsrats soll zudem eine Neuausrichtung der Unternehmensstrategie einhergehen. Twint-Mitgründer Thierry Kneissler erklärt: "Die Zusammenarbeit mit den Kunden hat gezeigt, dass der Bedarf an Cybersicherheitslösungen riesig ist. Die unbestrittenen Vorteile eines Bug-Bounty-Programms können jedoch durch weitere Services ergänzt werden, um den Schutz über alle Unternehmensbereiche und Entwicklungsphasen zu gewährleisten."