Bundesrat will eine nationale Adressverwaltung

Der Bundesrat will die Adressverwaltung "vereinfachen" und schafft einen nationalen Dienst. Dazu hat er die Botschaft zum neuen Bundesgesetz über das nationale System zur Abfrage von Adressen verabschiedet. Die Digitale Verwaltung Schweiz (DVS) verantwortet und finanziert das Projekt. Es soll in rund 2 Jahren starten.

Bestimmte Verwaltungsstellen können so künftig auf die Daten der Schweizerinnen und Schweizer zugreifen. Zurzeit ist der Zugriff nur auf Gemeinde- oder Kantonsebene möglich. Der neue Dienst könne beispielsweise Zahlungsverluste aufgrund unzustellbarer Rechnungen an nicht mehr auffindbare Personen reduzieren, Retouren bei schriftlicher Korrespondenz verringern sowie den Aufbau und die Pflege von Schnittstellen für das Datenmanagement vereinfachen. Auch die Datenverwendung durch Behörden sei so transparenter.

"Der Zugriff auf den nationalen Adressdienst wird entsprechend dem Datenschutz und abhängig vom Verwendungszweck eingeschränkt", verspricht der Bund in einer Mitteilung. "Die Daten dürfen von den Nutzern ausschliesslich im Rahmen der Erfüllung ihres definierten gesetzlichen Auftrags bezogen werden."

Das Bundesamt für Statistik (BFS) vergebe die Zugriffsberechtigungen und kontrollierte die Einhaltung der Nutzungsbedingungen.