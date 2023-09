Caesars-Gruppe zahlt 15 Millionen Lösegeld

"What Happens in Vegas Stays in Vegas", heisst es über die Glücksspielstadt Las Vegas. Nur, zutreffend ist das aktuell nicht. Denn 15 Millionen Dollar bleiben angeblich nicht in der Stadt: Die zweitgrösste Casino-Gruppe der USA, Caesars, hat die Summe an eine Ransomware-Bande überwiesen, wie das ' Wallstreet Journal ' berichtet. Offenbar hat die Casino-Gruppe erfolgreich verhandelt. Dem Bericht zufolge verlangte die Bande nach dem erfolgreichen Angriff auf das Unternehmen zunächst doppelt so viel Geld.