Cern führt Phishing-Test durch – und spricht von "traurigem Ergebnis"

Am 1. August verschickte das IT-Security-Team des Cern 22'731 E-Mails. Eines an jede In-Box einer Person, die über eine E-Mail-Adresse der Forschungseinrichtung mit Hauptsitz in Meyrin nahe Genf verfügt. Die Mails enthielten als Absender ebenfalls eine Cern-Adresse, dazu Vor- und Nachnamen, die ähnlich klingen wie die von Cern-Mitarbeitenden, aber fiktiv waren.

Die Mails hatten als Betreff Titel wie "Neue Voicemail von +41792231243", "Update auf Ihrer Rechnung", "Der neuste Covid-2022-Bericht", Informationen über "Ihr Office 365-Abonnement" oder "Ihren unterschriebenen Vertrag". Wer auf den enthaltenen Link klickte, wurde auf eine Anmeldeseite weitergeleitet und zur Eingabe des Cern-Benutzernamens und des persönlichen Passworts aufgefordert.

"Sie setzen ihr Gerät und digitales Leben aufs Spiel"

Mehr als 1800 Personen – ca. 10% aller Mitarbeitenden und am Cern involvierten Forschenden von ausserhalb – seien dieser Aufforderung nachgekommen und in die Falle getappt. Sie gaben ihren Benutzernamen auf der gefälschten Single-Sign-On-Seite ein und versuchten auch, ihr Passwort einzugeben, schreibt das Security-Team in seinem Bericht.

Zum Glück seien die E-Mails "Teil unserer jährlichen Kampagne zu Cybersicherheitsrisiken" gewesen. Trotzdem sei das Resultat des Tests "traurig" ausgefallen. "Für diejenigen, die diesen letzten Schritt getan haben, BOOM! Sie haben nicht nur ihr Gerät und ihr digitales Leben aufs Spiel gesetzt, als sie auf den ursprünglichen Link geklickt haben, indem sie ihr Cern-Passwort an eine bösartige Website weitergegeben haben, haben sie Betrug und Sabotage Tür und Tor geöffnet."

Interner Widerstand gegen 2-Faktor-Authentifizierung

Empfehlungen der Cern-IT-Security zum Umgang mit Phishing-Mails. Grafik: Cern

Das Security-Team des Cern gibt in seinem Bericht Empfehlungen zum Umgang mit möglichen Phishing-Mails und den hauseigenen Sicherheitsmechanismen ab. "Ergänzen sie ihr Passwort, indem sie ihr Konto mit einem zweiten Faktor, d.h. ihrem Mobiltelefon oder einem Hardware-Token, schützen", werden die Mitarbeitenden aufgefordert.