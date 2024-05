Christian Meuli gibt Geschäftsleitung von Customize ab

Im Sommer 2024 wird Christian Meuli von seiner Funktion als Geschäftsführer beim Winterthurer Service-Integrator Customize zurücktreten und in Ruhestand gehen. Dieser Schritt hat der Firmengründer bereits vor rund zwei Jahren angekündigt . Nach seiner Pensionierung wird Meuli allerdings weiter als Senior Consultant für den Abacus-Partner tätig sein. Seine Position als CEO übernimmt Christoph Iten.

Christian Meuli habe das Unternehmen seit der Gründung kontinuierlich ausgebaut, heisst es in einer Mitteilung. "Es ist nicht zuletzt sein Verdienst, dass Customize frühzeitig mit der Nachfolgeplanung begonnen hat." Mit David Holzer, Christoph Iten und Marcel Bättig sei aber bereits eine neue Generation etabliert, schreibt der ERP-Spezialist.

Mit dem Rücktritt des Gründers wird die Firma gleichzeitig neu strukturiert und in Business Units aufgeteilt. Im Rahmen dieser Umstellung tritt Pascal Lüchinger der Geschäftsleitung bei und übernimmt die Führung der Finance-Unit. "Dank seiner langjährigen Tätigkeit bei Customize kennt er unsere Kunden, Strukturen und Prozesse und hat sie bereits in der Vergangenheit mitgestaltet", so der neue CEO Christoph Iten.

Customize gehört zu den grössten Abacus-Partnern in der Schweiz. Das Unternehmen wurde 1999 von Christian Meuli, David Holzer und Christian Strässle in Wil gegründet. Heute unterhält die Gesellschaft Standorte in Winterthur, Zürich, Bern, St. Gallen, Basel und Sursee. Insgesamt beschäftigt der Service-Integrator rund 70 Angestellte.