CISA-Chefin verlangt mehr Security von Twitter, Microsoft und Co.

Die Direktorin der US-Agentur für Cybersicherheit fordert Twitter, Microsoft und andere Tech-Konzerne auf, die Konten ihrer Nutzer besser zu schützen. Anbieter wie Microsoft und Twitter sollten für ihre Nutzer standardmässig eine Multifaktor-Authentifizierung (MFA) einführen, so Jen Easterly, Direktorin der amerikanischen Agentur für Cybersicherheit CISA, in einer Rede. Schlechte Software und unsichere Praktiken würden Ransomware-Angriffe ermöglichen und wichtige Dienste lahmlegen – von der Lebensmittelproduktion bis zu Krankenhäusern, sagte Easterly laut 'Bloomberg'.

Gerade einmal ein Viertel der Microsoft-Unternehmenskunden und ein Drittel der Administratoren-Konten verwenden laut Easterly MFA. Weniger als 3% der Twitter-Nutzer nutzen diese Funktion, wie aus dem Transparenzbericht des Unternehmens für das Jahr 2021 hervorgeht. Diese Zahlen seien "enttäuschend", fügte sie an.

Die Unternehmen müssen die Verantwortung für die Sicherheit ihrer Kunden übernehmen. Ohne konkrete Unternehmen oder Produkte zu nennen, ergänzte die CISA-Chefin, dass Technologieunternehmen keine zusätzlichen Gebühren für grundlegende Sicherheitsvorkehrungen verlangen sollen.

Twitter gab erst kürzlich bekannt, dass es die Kontosicherung per MFA und SMS nur noch für zahlende Blue-Abonnentinnen und -Abonnenten gibt. Sie habe Twitter deswegen aber nicht direkt kontaktiert. "Wir sagen Social-Media-Unternehmen nicht, was sie zu tun haben", führte sie aus. Sie hoffe, dass das Unternehmen seinen Ansatz in Bezug auf MFA "überlegter" gestalten werde.