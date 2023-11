Cisco hat einen neuen Channel-Chef gefunden

Etwa 90% seines Umsatzes erzielt Cisco über den Channel. Künftig wird Rodney Clark als SVP Partnership and Small & Medium Business für das globale Partner-Ökosystem des Konzerns verantwortlich sein. In dieser Rolle soll er die KMU-Partner unterstützen und die Position von Cisco in Bereichen wie Managed Services und Cloud-Marktplätzen stärken, schreibt das Unternehmen.

Rodney Clark folgt auf Oliver Tuszik, der nach 5 Jahren als globaler Channel-Chef diesen Sommer die EMEA-Leitung von Cisco übernommen hat.

Der neue Cisco-Channel-Chef kommt vom Industriemaschinenhersteller Johnson Controls, wo er seit Juni 2022 als Chief Commercial Officer tätig war. Davor war er rund 25 Jahre bei Microsoft tätig. Zuletzt amtete er bei den Redmondern als Corporate Vice President Global Sales and Channel Chief. Vor seiner Zeit bei Microsoft war Clark 8 Jahre lang bei IBM in den Bereichen Vertrieb und Marketing tätig.