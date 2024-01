Cisco: KI im Einsatz für Cybersicherheit

Das ist ein wichtiger Meilenstein, um Künstliche Intelligenz (KI) in der Security Cloud, der einheitlichen, domänenübergreifenden Sicherheitsplattform von Cisco zu verankern. Mithilfe des KI-Assistenten verstehen die Firewalls Konfigurationsbefehle in natürlicher Sprache und durchsuchen verschlüsselten Traffic nach Verdächtigem. Das hilft Kunden dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, ihre Tool-Funktionen zu erweitern und komplexe Aufgaben zu automatisieren.

Jeetu Patel, Executive Vice President und General Manager of Security and Collaboration bei Cisco

«Mit einer umfassenden nativen Telemetrie bieten wir Cybersicherheitslösungen, mit denen Unternehmen automatisiert, ergänzt durch menschliche Fähigkeiten, sicher agieren können», sagt Jeetu Patel, Executive Vice President und General Manager of Security and Collaboration bei Cisco. «Die neue Lösung ist ein grosser Schritt nach vorn und wird dazu beitragen, die Situation zugunsten der Verteidigung zu verändern – mithilfe von KI, die überall in der Cisco Security Cloud integriert ist.»

Der KI-Ansatz hat das Potenzial, die Cybersicherheitslandschaft zu revolutionieren. Alle KI-Funktionen von Cisco sind dabei sicher aufgebaut und im Einklang mit Ciscos Responsible AI Framework

Mit umfassender Visibilität im Netzwerk und Sicherheit arbeitet Cisco mit mehr maschinengesteuerten Telemetriedaten und in einem grösseren Massstab als die meisten anderen Unternehmen der Branche. Der neue Cisco AI Assistant for Security basiert auf der Analyse von täglich mehr als 550 Milliarden Sicherheitsereignisse in den Bereichen Web, E-Mail, Endpunkte, Netzwerke und Anwendungen. Er kann Ereignisse einordnen, Auswirkungen und Umfang verstehen, Ursachen analysieren und Richtlinien entwerfen. Die wichtigsten neuen Funktionen:

KI-Assistent für Firewall-Richtlinien: Der Cisco AI Assistant for Security wird erstmals im Firewall Management Center in der Cisco Cloud und beim Cisco Defense Orchestrator zum Einsatz kommen. Er hilft dabei, komplexe Richtlinien und Firewall-Regeln festzulegen und zu verwalten. Administratoren können dabei über natürliche Sprache Richtlinien identifizieren und Regelempfehlungen erhalten. So lassen sich falsch konfigurierte Richtlinien, unnötige Regeldoppelungen und komplexe Workflows mit verbesserter Transparenz, beschleunigter Fehlerbehebung und schnellerer Konfiguration vermeiden.

KI-gestützte Encrypted Visibility Engine für alle Firewall-Modelle: Der meiste Datenverkehr in Rechenzentren ist heute verschlüsselt und lässt sich daher nicht prüfen – das ist ein zentrales Sicherheitsproblem. Das Entschlüsseln des Datenverkehrs zur Prüfung ist ressourcenintensiv und problematisch in Bezug auf Betrieb, Datenschutz und Compliance. Mit dem Betriebssystem 7.4.1, das jetzt für die gesamte Cisco Secure Firewall-Familie verfügbar ist, können Kunden KI über die Encrypted Visibility Engine auch für dieses Szenario einsetzen. Die Encrypted Visibility Engine nutzt Milliarden von Samples, darunter auch Sandbox-Malware-Samples, um festzustellen, ob der verschlüsselte Datenverkehr Malware enthält. Sie sieht, von welchem Betriebssystem der Datenverkehr stammt und welche Client-Anwendung ihn erzeugt – auch ohne Entschlüsselung.