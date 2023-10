Cisco-Loch: Schon mindestens 40'000 Geräte infiziert

Vor 4 Tagen, am 17. Oktober, haben wir über eine neu identifizierte Sicherheitslücke im Web-Interface von IOS XE, dem Betriebssystem für viele Cisco-Geräte, berichtet . Cisco hatte am Vorabend erstmals vor dieser Lücke gewarnt. Sie wird laut dem Cisco-Security-Team bereits seit dem 18. September von Hackern für Angriffe ausgenutzt.

Anfänglich schätzten Security-Forscher, dass weltweit rund 10'000 Geräte infiziert worden sein könnten. Die Schätzungen sind in den letzten Tagen schnell in die Höhe geschossen. Censys beispielsweise nannte schon am Abend des 17. Oktober eine Zahl von weltweit rund 34'000 kompromittierten Devices, die man mittels Internet-Scans finden konnte. Einen Tag darauf waren es schon über 41'000.