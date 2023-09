Cisco-Lücke wird für Ransomware ausgenutzt

Cisco warnt vor einer Zero-Day-Schwachstelle. Diese betrifft die VPN-Funktion der Adaptive Security Appliance (ASA) und Firepower Threat Defense (FTD). Sie werde bereits von Ransomware-Banden ausgenutzt, um in Unternehmensnetzwerke einzudringen.

Im August 2023 sei das Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) darauf aufmerksam gemacht worden, dass Hacker versuchen, die Lücke auszunutzen. In einem Blogbeitrag heisst es, dass zum Beispiel die Ransomware-Bande Akira VPNs ohne Multi-Faktor-Authentifizierung angreift. "Wie in diesem Blogbeitrag erläutert, können Unternehmen das Risiko eines unbefugten Zugriffs, einschliesslich einer potenziellen Ransomware-Infektion, erheblich reduzieren, indem sie MFA in VPN-Implementierungen aktivieren."