Cisco und Wefox erhalten das Swiss Digital Trust Label

Im Januar 2022 wurde das Swiss Digital Trust Label offiziell vorgestellt. "Ähnlich wie das Bio-Label und die Nährwert-Tabelle für die analoge Welt dient das Digital Trust Label als Vertrauenssiegel in der digitalen Welt", erklärte Doris Leuthard, Alt-Bundesrätin und Präsidentin der Stiftung Swiss Digital Initiative (SDI), bei der Lancierung.

Für das Label werden digitale Anwendungen anhand von 35 Kriterien in vier Dimensionen geprüft: Sicherheit, Datenschutz, Zuverlässigkeit und fairer Umgang mit den Nutzern. Das laut Leuthard "weltweit erste Digital Trust Label" soll ähnlich wie "Made in Switzerland" ein Schweizer Gütesiegel darstellen. Sich bewerben und den Audit durchlaufen können aber auch internationale Unternehmen und Organisationen.

"Strenge Kriterien" erfüllt

Bisher haben ausschliesslich Schweizer Firmen das Label erhalten, zum Beispiel Swiss Re für Magnum Go, Swisscom für E-Seal, Credit Suisse für CSX Onboarding oder Tresorit für B2C und B2B2C. Das hat sich jetzt geändert, mit Wefox und Cisco haben erstmals ausländische Unternehmen den Audit erfolgreich abgeschlossen.

Cisco hatte das Label für die Kollaborationsplattform Webex Suite (Cloud) beantragt. "Wir sind stolz darauf, dass die Cisco Webex Suite die strengen Kriterien erfüllt und mit dem Digital Trust Label als vertrauenswürdige, transparente und verantwortungsbewusste hybride Arbeitsplattform ausgezeichnet wurde", sagt Christoph Koch, Chief Technology Officer bei Cisco Schweiz, in einer Mitteilung.

Einführung in Asien geplant

Zertifikat für die Wefox Customer App.

Wenige Wochen zuvor wurde Wefox für seine Customer App zertifiziert, die vor allem in Deutschland entwickelt wird. SDI spricht vom "ersten Unternehmen mit der grössten Nutzerplattform ausserhalb der Schweiz", welches ausgezeichnet wurde. Ravindra Nath, CIO des Insurtech-Startups, sagt über die Bedeutung des Labels: "Für Wefox dient es Kunden als Zusicherung, dass ihre persönlichen Daten in guten Händen sind, und potenziellen Partnern und Investoren zeigt es, dass Wefox ein verantwortungsbewusstes und vertrauenswürdiges Unternehmen ist."

Weiter wurde auch eine Kooperation der Swiss Digital Initiative mit SGTech bekanntgegeben, dem Handelsverband der Technologiebranche in Singapur. Die beiden Organisationen wollen in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten, darunter digitales Vertrauen, Vielfalt und Inklusion in der Technologie sowie Nachhaltigkeit. Geprüft wird auch, das Digital Trust Label auf den Märkten in Singapur und im asiatisch-pazifischen Raum anzuwenden.