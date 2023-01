Clickshare-Update führt zu Windows-Problemen

Sie sind eigentlich praktisch: Die Clickshare-Dongles von Hersteller Barco, die in Meetingräumen dazu genutzt werden, um den eigenen Bildschirminhalt zu präsentieren. Sie sind in zahlreichen Konzernen omnipräsent und halten seit gestern wohl diverse IT-Abteilungen auf Trab.

Taskleiste friert ein

Unter anderem damit beschäftigt waren die SBB, wie ein Screenshot aus dem Intranet zeigt, der inside-it.ch vorliegt. "Verschiedene Anwenderinnen und Anwender melden Probleme beim Zugriff aufs Windows-Startmenü und können nicht auf die Anwendungen zugreifen", heisst es dort. Ebenfalls würden bei der Synchronisation von Onedrive oder Outlook Probleme auftreten.

Ursache dafür ist offenbar das Clickshare-Update vom 17. Januar 2023. Wenn User die Clickshare-App starten, friert die Taskbar von Windows ein, heisst es im Supportbereich von Clickshare-Hersteller Barco . In einer E-Mail von Thomas Engelbrecht, Territory Manager von Barco in der Schweiz und Österreich, wird die Kundschaft ebenfalls über die Probleme informiert.

Windows-Bugfix ist in Arbeit

Barco sei sich bewusst, dass die Windows-Taskbar nicht mehr reagiere, wenn die Clickshare-App gestartet wird, um den Outlook-Kalender zu lesen, schreibt Engelbrecht. Das Problem könne von jedem Produkt getriggert werden, das die Windows-API nutze, so der Wortlaut in der E-Mail, die inside-it.ch ebenfalls vorliegt. Windows arbeite an einem Bugfix, heisst es dort weiter. Engelbrecht bestätigt aber auch, dass es mit der Clickshare-App-Version 4.27 öfter zu einer eingefrorenen Taskbar gekommen sei.