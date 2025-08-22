Colt bestätigt Datenabfluss nach Cyberangriff

22. August 2025 um 12:38
Nach anfänglicher Zurückhaltung gibt das Unternehmen einen Datendiebstahl zu. Die Ransomware-Bande Warlock hat mit der Versteigerung der Daten begonnen.

Am 21. August hatte der Telekom- und Netzwerkanbieter Colt Technology Services einen Cyberangriff gemeldet. Das britische Unternehmen ist weltweit tätig und verfügt auch über Niederlassungen in der Schweiz. Kurz nach der Meldung bekannte sich die Ransomware-Bande Warlock zum Angriff.
