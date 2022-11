Cyberangriff auf Infopro legt Buchhaltungssoftware lahm

Der Schweiz Softwareanbieter Winbiz ist Opfer einer Cyberattacke geworden. Kriminelle haben den Host infopro.ch angegriffen, erklärt die Firma in einer Mitteilung. Sicherheitshalber habe man alle Server heruntergefahren, um eine detaillierte Analyse durchzuführen und eine Ausbreitung zu vermeiden.

Die rund 50'000 Winbiz-Kunden stehen nun seit einigen Tagen ohne Cloud-Hosts oder Rechnungs-, Buchhaltungs- und Gehaltsverwaltungssoftware da, wie zuerst '20min' berichtete. "Die Daten von Winbiz Cloud wurden jedoch nicht kompromittiert", versichert das Unternehmen. Man arbeite derzeit daran, so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Bis alle Zugänge wieder funktionieren und bis alle wieder wie gewohnt arbeiten können, werde es jedoch mehrere Tage dauern, so der Cloud-Host Infopro. Die Services – wie etwa die Agro-Cloud, IP-Cloud, IP-Plesk01 Webservices sowie Mail / Exchange – sind momentan nicht verfügbar.

Infopro mit Sitz in Bern konnte inzwischen das neue System auf neuer Hardware aufbauen, schreiben sie in einer aktuellen Mitteilung. So bestehe nun "eine saubere, neue Basis" und im Verlauf von heute, 23. November, sollen die ersten Server wieder hochgefahren werden.

Winbiz wurde 1992 im Walliser Martigny gegründet und betreibt mittlerweile auch Büros in Lausanne und Genf. Zurzeit beschäftigt die Firma ein Team von 45 Mitarbeitenden, wie es auf der Website heisst.