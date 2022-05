Cyberangriff auf Sixt: Autovermieter kämpft mit Problemen

Am 29. April kam es weltweit zu ersten Berichten von Sixt-Kunden, dass es zu Problemen bei Mietwagenbuchungen komme. Sixt schrieb, man habe eine " technische Störung " , Website und App würden funktionieren, nicht aber Telefone. Es könne zu Verzögerungen bei den Mietabwicklungen kommen.

Wie das Unternehmen dann am 1. Mai bestätigte, kam es zu einem Cyberangriff. " Die IT-Sicherheit der Sixt SE hat am 29. April 2022 IT-Unregelmässigkeiten festgestellt. Entsprechend den vorgeplanten Sicherheitsprotokollen wurden umgehend Gegenmassnahmen eingeleitet " , heisst es in einer offiziellen Mitteilung. Man sei Opfer eines Angriffs, habe diesen aber frühzeitig eindämmen können. Die Situation werde mit internen und externen Experten untersucht.

" Als übliche Vorsichtsmassnahme wurde der Zugriff auf IT-Systeme sofort eingeschränkt und die vorgeplanten Wiederherstellungsprozesse eingeleitet. Viele zentrale Sixt-Systeme, insbesondere die Website und Apps, wurden am Laufen gehalten. Dadurch wurden die Auswirkungen auf das Unternehmen, seinen Betrieb und seine Dienstleistungen minimiert, um den Kunden Geschäftskontinuität zu bieten " , so Sixt weiter. Kurzfristig sei jedoch mit vorübergehenden Störungen, vor allem in Kundenzentren und ausgewählten Filialen, zu rechnen.

Heute, 2. Mai, vermeldet die Schweizer Website von Sixt nach wie vor: " Derzeit kommt es zu technischen Problemen in unserem Kundenservice. " Die Sixt-Filiale im Flughafen Zürich und auch andere Schweizer Standorte scheinen telefonisch immer noch nicht erreichbar zu sein.