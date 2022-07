Cyberangriff auf Stadt Bülach

Wie die Stadt Bülach am Montagabend, 18. Juli, mitgeteilt hat, wurde im Ver­laufe des Tages ein Cyber-Security-Vorfall in der Stadtverwaltung festgestellt. Die Verwaltung Bülach sei aus diesem Grund nur noch eingeschränkt erreich­bar, heisst es in einer Mitteilung. Die Kantonspolizei sei über den Sicher­heits­verstoss informiert worden.

Aufgrund des Hackerangriffs seien die Mitarbeitenden der Stadtverwaltung nicht mehr per E-Mail erreichbar und auch Mitteilungen und Bestellungen über die Website würden nicht mehr funktionieren. Kundinnen und Kunden wurden gebeten, die Stadtverwaltung bei Bedarf persönlich vor Ort oder telefonisch zu kontaktieren.

Auf Nachfrage von inside-it.ch erklärte die Stadtverwaltung, dass die Störung heute Dienstag, 19. Juli um 14:00 Uhr, noch andaure und dass externe Spezialisten für die Klärung des Vorfalls hinzugezogen wurden.