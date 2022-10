Cyberangriff legte ERP-Anbieter Wilken lahm

Am Mittwoch, 12. Oktober, wurde der deutsche ERP-Anbieter Wilken Opfer eines Cyberangriffs. Das Unternehmen war in der Folge weder per E-Mail erreichbar, noch konnte es Support-Anfragen über das Kundenportal entgegennehmen. Bis Wilken eine Liste mit Notfallnummern veröffentlichte, war auch die telefonische Erreichbarkeit stark eingeschränkt.

Am Tag darauf hätten externe Spezialisten und Daten-Forensiker der Kriminalpolizei Ulm bei einer tiefergehenden Analyse und der Wiederherstellung der Systeme geholfen, schreibt das Unternehmen auf seiner Website. Die gehosteten Kundenumgebungen, die Wanyplace-Cloud-Services sowie die Portalwelt seien von der Malware betroffen gewesen, heisst es dort weiter.

Nach dem Vorfall sei mit dem Wiederaufbau einer neuer Netzwerkinfrastruktur und der Sicherung der Betriebslandschaft begonnen worden. Dazu seien auch sämtliche Arbeitsplätze von Mitarbeitenden analysiert und für den erneuten Betrieb vorbereitet worden. Über eine Woche hat es gedauert, bis beim ERP-Anbieter einigermassen ein Normalbetrieb wieder eingekehrt ist. Zumindest die Kommunikation mit dem Support soll wieder funktionieren, verkündete das Unternehmen.

Minimale Auswirkungen auf Kundschaft

Wilken verfügt auch über eine Niederlassung in Arbon (TG) und zählt Schweizer Unternehmen und Verwaltungen zu seinen Kunden. Inside-it.ch hat bei der Stadt Winterthur angefragt, inwiefern sich der Vorfall auf das städtische ERP ausgewirkt hat. Der Bereich Finanzen und Personal der Stadt arbeitet derzeit mit einer Lösung von Wilken, will diese aber bis 2025 ablösen . Der ERP-Anbieter habe die zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung sofort informiert, sagt André Ringger, zuständig für ICT Architecture & Security bei der Stadt.

Daraufhin seien verschiedene notwendige Kontrollen durchgeführt worden. Wobei es dabei vor allem um mögliche Supportverbindungen zwischen Wilken und der Stadtverwaltung gegangen sein. Störungen im Betrieb seien keine festgestellt worden, so Ringger.

Wie Wilken am 19. Oktober vermeldete, seien der Support über das Kundenportal, die Mail-Server und die Telefonie wieder verfügbar. Wann eine vollständige operative Arbeitsfähigkeit des Unternehmens wiederhergestellt sei, könne derzeit jedoch noch nicht gesagt werden.