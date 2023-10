Das Kantonsspital Winterthur sucht einen SOC-Betreiber

Das Kantonsspital Winterthur (KSW) will mit einem Security Operations Center (SOC) seine Resilienz gegenüber Cyberangriffen ausbauen. Wie aus einer Ausschreibung hervorgeht, will das Spital aber kein eigenes SOC aufbauen und betreiben, sondern einen Managed Security Services Provider (MSSP) damit beauftragen.

Medizinische Einrichtungen würden vermehrt zum Ziel von Angriffen , schreibt das KSW. Das SOC soll dem Spital helfen, die Sicherheitslage gesamtheitlich zu verbessern, indem Angriffe schneller erkannt und die Reaktion darauf automatisiert werden können. Mit dem SOC will sich das Spital zudem einen besseren Überblick verschaffen, indem Angriffsversuche besser verstanden werden. So sollen beispielsweise verdächtige Aktivitäten in Echtzeit, aber auch Trends erkannt werden, etwa in Bezug auf Methoden oder Ziele.