Datenleck bei der Fremdsprach-App Duolingo?

In einem Hackerforum im Darkweb bietet ein User die Daten von angeblich 2,6 Millionen Nutzerinnen und Nutzern von Duolingo, einer App zum Lernen von Fremdsprachen, zum Verkauf an. Laut 'The Record' untersucht das Unter­nehmen jetzt eine mögliche Sicherheitsverletzung. Für nur gerade 1500 Dollar können die Daten gekauft werden, schreibt der Cyberkriminelle in seinem Angebot.