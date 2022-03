Der beste Schweizer IT-Arbeitgeber heisst Microsoft

1500 Arbeitgeber und 15'000 Beschäftigte haben im Rahmen der diesjährigen Befragung von 'Handelszeitung' und 'Le Temps' die besten Arbeitgeber der Schweiz ermittelt.

In der Branche "Internet, Telekommunikation und IT" schnitt Microsoft am besten ab und verbesserte sein Vorjahresergebnis (6. Platz) deutlich. Auf dem zweiten und dritten Platz folgen BBV Software Services sowie Google. Verglichen mit dem Vorjahr verloren die beiden je einen Platz. Neu in den Top 10 sind Ti&m (4.), Centris (7.), Adesso (8.) und Ergon (9.).

Gutes Pandemie-Management bei Microsoft

Das Ergebnis kann so gelesen werden, dass Microsoft Schweiz während der Pandemie einen guten Job gemacht hat. In der Gesamtabrechnung landete Microsoft mit 8,57 von 10 möglichen Punkten auf dem 7. Platz. Bester Schweizer Arbeitgeber wurde Zweifel Chips mit 9,05 Punkten.