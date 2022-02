Der "Diem" ist Geschichte

waren, wird nun bestätigt. Das gesamte geistige Eigentum sowie alle Vermögenswerte des Projekts wurden an die Silvergate Capital Bank verkauft, eine Finanzgesellschaft, die sich auf Kryptowährungen fokussiert hat. Was einst als Facebooks ambitioniertes Blockchainprojekt mit dem Namen "Libra" begann, endete nun als "Diem" von Meta. Der Facebook Mutterkonzern Meta ist definitiv aus dem Kryptowährungsprojekt Diem ausgestiegen. Was vor ein paar Tagen noch Gerüchte waren, wird nunbestätigt. Das gesamte geistige Eigentum sowie alle Vermögenswerte des Projekts wurden an die Silvergate Capital Bank verkauft, eine Finanzgesellschaft, die sich auf Kryptowährungen fokussiert hat. Was einst als Facebooks ambitioniertes Blockchainprojekt mit dem Namen "Libra" begann, endete nun als "Diem" von Meta.

In einer Erklärung auf der Website der Diem Association erklärte CEO Stuart Levey, dass sich das Projekt von Anfang an darauf konzentriert hat, die Vorteile der Blockchain-Technologie zu nutzen, schlussendlich aber an den Regulierungs-Bemühungen der amerikanischen Behörden gescheitert sei. Oberstes Ziel sei stets ein möglichst sicheres Zahlungsnetzwerk mit möglichst hohem Schutz vor Missbrauch durch illegale Akteure gewesen.

Die technischen Aspekte des "Diem" seien auch von einer hochrangigen amerikanischen Aufsichtsbehörde gelobt worden, doch insbesondere die Finanzregulierungsbehörden warnten vor der Einführung einer neuen Währung durch das Technologieunternehmen. Die Kombination aus einem Stablecoin-Emittenten und einem grossen Tech-Unternehmen hätte demnach "zu einer übermässigen Konzentration von wirtschaftlicher Macht führen" können.

Was die Silvergate Capital Bank mit dem geistigen Eigentung von Metas Kryptowährung anfangen will, ist noch unklar. Voraussichtlich werden die Diem Association und ihre Tochtergesellschaften in den kommenden Wochen mit der Verkaufsabwicklung beginnen.