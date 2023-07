Der Mixed-Reality-Bereich von Netcetera wird ein eigenständiges Unternehmen

Das Zürcher Softwareunternehmen Netcetera hat 2017 einen Bereich zur Entwicklung von Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen für Unternehmenskunden geschaffen. Nun wurde dieser Bereich in ein eigenständiges neues Unternehmen namens Augment IT ausgelagert.

Laut der Mitteilung von Augment IT ist der Netcetera-Gründer Andrej Vckovski Hauptaktionär des neuen Unternehmens, das gleich zum Start schon Niederlassungen in Bern, Zürich sowie in Deutschland und Nordmazedonien hat. CEO ist Reto Grob, Gründer und bisheriger Managing Director der Business Unit Augment IT von Netcetera. Elias Remele ist als CSO stellvertretender Geschäftsführer.

Als eigenständiges Unternehmen könne sich Augment IT vollständig auf den "XR"-Markt konzentrieren, lautet eine der Begründungen für die Ausgliederung. "Die Ausgründung von Augment IT aus Netcetera stellt einen wichtigen Schritt dar, um unser volles Potenzial im Bereich XR zu entfalten", kommentiert Andrej Vckovski.

Ausserdem könne das neue Unternehmen zusätzliche Partnerschaften eingehen und die eigenen Produkte und Services besser vermarkten. Dazu gehören SaaS-Lösungen, kundenspezifische Entwicklung sowie Beratung für die Branchen Industrie, Transport und Logistik sowie den Gesundheitsbereich. Zu den bestehenden Kunden gehören unter anderem die ÖBB, Hilti, Andritz, Arxada sowie die Stadt Zürich.