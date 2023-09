Deskbird sammelt weitere 13 Millionen Dollar

Der St. Galler SaaS-Anbieter Deskbird hat in einer Finanzierungsrunde 13 Millionen US-Dollar eingenommen. Mit dem Geld möchte das Unternehmen die Expansion in Europa und den Eintritt in den US-Markt vorantreiben. Das Ziel des Startups ist es nach eigenen Angaben, hybride Arbeitsplatz­management­lösungen mit KI zu verbessern.

bekannt geben. "Wir glauben, dass Deskbird in 10 Jahren für das Workplace Management das sein wird, was Salesforce für CRM ist", zeigte sich Gründer und CEO Ivan Cossu zuversichtlich. Die Serie-A-Finanzierung wurde von Alstin Capital und AXA Venture Partners sowie bestehenden Investoren angeführt. Bereits vor einem Jahr konnte das Startup eine Kapitalspritze in der Höhe von 5 Millionen Dollar bekannt geben.

Dafür will Deskbird seine Workplace-Management-Lösung für hybride Unternehmen um weitere KI-basierte Funktionen erweitern. Diese sollen dann die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro locken und "die Zufriedenheit am Arbeitsplatz erhöhen". Dazu sollen mit der Software auch Einsparungen erzielt werden können.