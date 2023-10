Die Scion Association erhält ein neues CEO-Gespann

Am 18. Oktober 2023 fanden die Scion-Days an der ETH Zürich statt. Das Scion-Protokoll wurde an der Hochschule entwickelt und soll für ein sicheres, leistungsfähiges und stabiles Internet für kritische Infrastrukturen sorgen. Hinter der Technologie steht ein Team von Informatikern unter der Leitung von Professor Adrian Perrig.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung verkündete Marcel Keller, CEO der Anfang Jahr gegründeten Scion Association , seinen Rücktritt als Geschäftsführer. Seine Rolle werden in Zukunft Nicola Rustignoli und Luzius Cameron gemeinsam übernehmen. Sie treten die Co-Leitung per 1. Januar 2024 an.

Cameron blickt laut seinem Linkedin-Profil auf eine 30-jährige Karriere in der Finanzindustrie mit Schwerpunkten auf Wealth Management und Investment Banking zurück. Über 20 Jahre war er in verschiedenen Positionen für die UBS tätig. Seit Februar 2023 amtet der promovierte Astrophysiker als Generalsekretär der Vereinigung.

Rustignoli verfügt über einen Bachelor in Telekommuniation Engineering der technischen Hochschule Turin und einen Master in elektrischem Engineering und IT der ETH Zürich, wo er auch als Research Assistant tätig war. Im Oktober 2022 trat er als Founding Engineer – Community in die Scion Association ein.