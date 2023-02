Scion stellt sich neu auf

Das Scion-Protokoll wurde von einem Team von Informatikern unter der Leitung von Professor Adrian Perrig an der ETH Zürich entwickelt. Dank der Technologie soll ein sicheres, leistungsfähiges und stabiles Internet für kritische Infrastrukturen gewährleistet werden. Dabei seien alle Aspekte von Scion auf die Sicherheit ausgelegt, erklärte Entwickler Perrig an einer Pressekonferenz zum Launch der Association. Eingesetzt wird die Technologie zum Beispiel im Secure Swiss Finance Network von SIX und der Schweizer Nationalbank.