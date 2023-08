Digicomp hat einen neuen CIO

Samuel Haldemann ist seit Juli 2023 CIO von Digicomp Academy. Aufgrund der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, die eine stärkere Verzahnung von Business und IT vorsehe, habe man die Rolle des CIOs wieder eingeführt, schreibt uns das Unternehmen auf Anfrage.

7 Mitarbeitende rapportieren bei Digicomp direkt an Haldemann. Dazu gehört auch der Leiter IT-Support mit seinem Team. Auf Haldemann warten bei Digicomp verschiedene strategische Projekte. Dazu zähle unter anderem die Automatisierung von Marketing- und Salesprozessen, was eine umfassende Weiterentwicklung des CRM-Systems mit sich bringe, erklärt uns das Unternehmen. Daneben arbeite Digicomp an der Weiterentwicklung seiner Lernumgebung mit hybriden Formaten und On-Demand-Inhalten. Ein weiteres Projekt drehe sich um die Entwicklung von Services, die es Unternehmen ermöglichen sollen, ihre eigenen Trainings- und Kursangebote auszubauen.

Als langjähriger Mitarbeiter von Digicomp Academy kenne Haldemann das Unternehmen und Geschäftsmodell sehr gut, er sei ein ausgewiesener "Brückenbauer zwischen Business und IT", so die Zürcher Firma auf unsere Anfrage. Haldemann war ab 2010 mit kurzen Unterbrechungen in verschiedenen Rollen bei Digicomp tätig. Bis 2021 amtete er rund 2 Jahre als Leiter ICT. Nach kurzen Abstechern zu HG Commerciale und Maxbrain kehrte er im April 2022 als Product Manager zu Digicomp zurück. Seine Informatik-Ausbildung absolvierte Haldemann an der Höheren Fachschule Uster sowie der Universität Zürich. Später absolvierte er Weiterbildungen in den Bereichen Enterprise-Infrastruktur und Cybersicherheit.