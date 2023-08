Digitalchef verlässt die Stadt St. Gallen

Der Digitalisierungschef von St. Gallen verlässt die Stadt. Chief Digital Officer (CDO) Christian Geiger wird Professor für Smart Government und Public Sector Innovation an der Berner Fachhochschule (BFH). Sein Posten in St. Gallen wird nicht mehr besetzt, wie der 40-Jährige im Interview mit dem 'St. Galler Tagblatt' erklärt.

Die Digitalisierung wird die Ostschweizer Stadt aber weiter beschäftigen, bis zu 400 Dienste können laut Geiger noch optimiert oder digitalisiert werden. "Es ergibt Sinn, nach meinem Weggang das Thema bei der Organisationsentwicklung anzusiedeln und dort weiterzuführen", so der CDO im Gespräch mit der Tageszeitung. Schliesslich würden die verschiedenen Dienststellen selbst digitalfaffiner.

Als Geiger 2017 in St. Gallen anfing , war er der erste CDO einer Schweizer Verwaltung. Die Stelle war damals in der Organisationsentwicklung der Direktion Inneres und Finanzen geschaffen worden. Geiger kam von der Stadt Ulm, wo er als akademischer Mitarbeiter an den Themen Smart City, Open Government, Open Data, Social Media und E-Government arbeitete. Der St. Galler CDO ist seit 2018 auch Präsident des damals geschaffenen Verbandes Smart City Hub Switzerland.