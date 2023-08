E-Gov-Budget in Deutschland wird radikal gekürzt

Gemäss dem Bericht hätten bis 2022 hunderte von Verwaltungsdienstleistungen online verfügbar sein sollen. Die von der 'FAZ' beschriebenen Probleme in Deutschland erinnern teilweise auch an die Schweiz: schwierige Zusammenarbeit von Bund und Ländern, fehlender Entscheidungs- und Durchsetzungswillen.

Die Kürzungen betreffen vor allem eben diese E-Gov-Services, die seit dem vergangenen Jahr hätten umgesetzt werden sollen. Ebenfalls gespart werde am E-ID-Projekt, wie es im Bericht heisst. Infolge des knappen Budgets würden auch die Länder kein Geld mehr vom Bund erhalten, um E-Government-Projekte umzusetzen.

Ähnlich klingt es auch von deutschen Branchenverbänden: "Wer ausge­rechnet bei der Digitalisierung spart, spart an der völlig falschen Stelle. Investitionen in die Digitalisierung sind Investitionen in Deutschlands Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit", so Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst gegenüber der 'FAZ'. Die Digitalisierung in Deutschland sei nicht in erster Linie am Geld gescheitert, sagt Patrick Häuser, Hauptstadtbüroleiter des Bundesverbands IT-Mittelstand gegenüber 'Channel Partner'. Aber die drastische Kürzung des Budgets stehe "symptomatisch für die geringe Priorität, die die Bundesregierung diesem wichtigen Projekt" noch gebe. Ein Sprecher des Bundesdigitalministeriums sagte der 'FAZ': "Wir werden im kommenden Haushalt kein Finanzproblem bei der Digitalisierung haben. Für die zentralen Hebelprojekte der Digitalstrategie ist die Finanzierung gesichert." Ausserdem stehe es den einzelnen Ressorts grundsätzlich frei, eigene fachpolitische Prioritäten zu setzen.